Fecomércio-RJ aponta aumento de 1,85% no faturamento de Natal Pesquisa divulgada hoje pela Fecomércio-RJ, aponta que o comércio da Região Metropolitana do Rio de Janeiro registrou aumento em 1,85% no faturamento de Natal deste ano em relação ao mesmo período de 2002. Este ano, segundo a pesquisa, a média de gasto dos consumidores no Rio foi de R$ 172,42 nas suas compras de Natal, sendo que a forma de pagamento mais utilizada foi o cartão de crédito, (49,89% das vendas, porcentual estável em relação aos 50,66% do ano passado). "Os consumidores aproveitaram bastante o parcelamento no cartão oferecido pelas lojas", acrescenta Luiz Roberto Cunha. No que diz respeito aos estoques, ainda segundo a pesquisa, o comércio vendeu 62,28% até o dia de Natal, contra 58,89% desta mesma época do ano passado e 64,29% de 2001.