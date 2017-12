Fecomércio-RJ aprova da redução da Selic O presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, disse que "apesar da redução ainda pequena, a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro considera positiva a iniciativa do Banco Central de manter a trajetória de queda dos juros iniciada em março?. A Fecomércio-RJ, que representa 380 mil empresas fluminenses, segundo Diniz, acredita, que "essa redução poderia ser maior, até porque os últimos resultados do nível de atividade, na indústria e no comércio, mostram que não há espaço para pressões inflacionárias via demanda?. Diniz também considera importante diversificar a discussão acerca do crescimento econômico, dizendo-se apenas que as taxas de juros são empecilho para esse crescimento. ?Temos de voltar a temas como carga tributária, spread, Lei de Falências, marcos regulatórios e outras questões microeconômicas, que independem da política monetária definida pelo Banco Central, mas têm contribuído muito para que a recuperação do nível de atividade no Brasil ainda esteja fraca."