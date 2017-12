Fecomércio-RJ detecta otimismo maior do consumidor Os consumidores fluminenses estão mais otimistas. O Índice de Expectativa do Consumidor, calculado pela Fecomércio-RJ, ficou em 111,32 pontos em dezembro, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o que representa elevação de 8,7% em relação aos 102,42 pontos de novembro. Segundo nota divulgada pela Fecomércio, é o terceiro mês consecutivo em que o índice fica acima do patamar de 100 pontos. De acordo com a nota, na comparação com dezembro de 2002, "o resultado também é bastante positivo, com alta de 26,33%, mostrando claramente a diferença da situação da economia brasileira nos dois momentos". A Fecomércio avalia ainda que "a queda nos juros, a estabilização da inflação e a seqüência de notícias otimistas com relação ao futuro da economia brasileira levaram o Índice a seu melhor resultado histórico, em um momento muito importante para o comércio: as festas de final de ano". A estimativa da instituição é que as vendas do comércio do Rio no Natal neste ano sejam 5% maiores do que no ano passado.