Fecomércio-RJ prevê faturamento 10% maior em dezembro O presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), Orlando Diniz disse que o aumento da taxa de básica de juros para 17,25% ao ano "não deverá prejudicar as vendas do final do ano". Em uma nota oficial, ele afirmou que "a previsão para este Natal continua sendo positiva e que o setor espera aumento de 10% no faturamento, na comparação com o mesmo período do ano passado."