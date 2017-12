Fecomercio-SP aponta alta de 2,5% nas vendas de Natal A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) divulgou sondagem indicando que houve alta de 2,5% nas vendas de Natal em relação ao mesmo período de 2002. Ainda assim, a entidade considera que esse dado superou as previsões iniciais do setor que apontavam para um empate com as vendas do ano passado. A nota da Federação do Comércio esclarece que o dado é preliminar, baseado em uma sondagem realizada com 200 comerciantes da capital e região metropolitana, e que será consolidado em janeiro com a divulgação do resultado da Pesquisa Conjuntural do Comércio (PCCV). Segundo a sondagem, o faturamento do Natal foi maior para 52% dos lojistas, sendo que o grupo de semiduráveis (calçados e roupas) apontou o melhor resultado, com 65% dos entrevistados afirmando ter tido um resultado superior ao de 2002. Para 16% dos comerciantes, o faturamento foi igual e, para 32%, houve queda. Promoções Na avaliação da Fecomercio-SP, um dos aspectos que contribuíram para o desempenho das vendas natalinas foi o fato de as típicas promoções posteriores ao Natal terem sido antecipadas esse ano. A entidade ressalta que a sondagem apontou que 53% dos comerciantes entrevistados afirmaram estar realizando alguma promoção em dezembro. Para os economistas da Fecomercio-SP, alguns fatores foram fundamentais para elevar as vendas neste fim de ano, entre eles os preços mais baixos praticados pelos comerciantes por meio de ofertas especiais, melhores condições de pagamento, com prazos mais dilatados e concessão de crédito. Esse último aspecto, ressaltam os economistas, foi ainda mais relevante para o setor de duráveis, cujas vendas dependem de parcelamentos.