Fecomercio-SP: confiança do consumidor cai 4,5% O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), apurado mensalmente pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), apresentou queda de 4,5%, ou 6,4 pontos, em novembro em relação a outubro, atingindo 132,6 pontos. Na comparação ao mesmo período de 2007, quando marcava 136,7 pontos, o indicador apresentou baixa de 3%. O ICC varia de zero a 200 pontos, indicando pessimismo abaixo de 100 e otimismo acima desse patamar. O levantamento mostrou que o consumidor já passa por uma queda no otimismo em relação às condições atuais da economia, com baixa de 5,3% em relação a outubro (130,2 pontos). Já a percepção em relação ao futuro apresentou queda de 4% na mesma base de comparação e atingiu 134,2 pontos. Na avaliação da Fecomercio-SP, a retração já é uma tendência em face dos desdobramentos que a crise financeira mundial possa ter sobre a atividade econômica. Para a entidade, o otimismo do consumidor para os próximos meses dependerá primordialmente dos reflexos dessa turbulência na vida dos consumidores.