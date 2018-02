Fecomercio-SP:venda no varejo subiu 6,6% em novembro O comércio na região metropolitana de São Paulo registrou alta de 6,6% nas vendas em novembro, em comparação com o mesmo período de 2006. O dado é da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). O destaque ficou por conta do setor de Móveis e Decoração, com alta de 36%. Já a queda mais expressiva apurada foi a do setor de lojas de Autopeças e Acessórios: 23,9%. De acordo com a Fecomercio, a expansão da oferta de crédito e a estabilidade econômica são os principais fatores que contribuíram para o aquecimento do comércio. A expectativa da Federação durante o primeiro semestre de 2008 permaneça a oferta de crédito em ascensão. "Além disso, é provável que a redução nas taxas finais de juros para as pessoas físicas continue na mesma trajetória dos últimos meses, seja pelo recente aumento anunciado na CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para o setor financeiro ou pela interrupção da queda da taxa Selic", analisou o estudo. O levantamento da Fecomercio avalia mensalmente o desempenho do comércio varejista em seus principais setores. Os dados são coletados junto a 1.800 estabelecimentos comerciais da Região Metropolitana de São Paulo.