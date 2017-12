Fecomercio vê consumidor motivado para a Páscoa Para a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), o consumidor brasileiro está mais motivado neste ano para as compras de Páscoa do que em 2003. De acordo com uma sondagem realizada na capital paulista, 81,59% das pessoas pretendem presentear com chocolates, índice que ficou em 73% no ano passado, quando a inflação ainda preocupava os brasileiros, mantendo-os mais distantes das gôndolas. Pela pesquisa da Fecomercio, 14,55% dos entrevistados afirmaram que não vão presentear na Páscoa, enquanto 3,86% ainda não decidiram se irão às compras. O valor médio dos presentes é de R$ 19,87. Em 2003, era de R$ 13,29. A maioria dos entrevistados (47%) disse que pretende gastar entre R$ 15 e R$ 30. A preferência do consumidor é por ovos médios, que pesem de 250 a 500 gramas. Em seguida, ficam os ovos grandes (acima de 500 gramas), os pequenos (até 250 gramas) e as caixas de bombom. Por último na preferência está a colomba pascoal. De acordo com a pesquisa, o que pesa na hora da decisão ainda é o preço e a marca.