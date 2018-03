Fecomercio: vendas de Natal sobem 6,4% em São Paulo As vendas no comércio na capital paulista aumentaram 6,4% no Natal na comparação com a mesma época do ano passado, mostra sondagem da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulgada hoje. A pesquisa sobre as vendas nos dias 24 e 25 de dezembro ouviu 190 comerciantes entre os dias 26 e 28. O aquecimento foi puxado pela venda de bens semiduráveis, como vestuário e calçados, que cresceu 7,4% na comparação com o Natal de 2008. O comércio de produtos duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, teve incremento de 4,2%.