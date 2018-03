Fed ainda olha longo prazo para alterar juro, diz Bernanke

O Fed ainda acredita que levará algum tempo até que precise elevar as taxas de juro porque a recuperação econômica continua frágil, disse o presidente do banco central norte-americano, Ben Bernanke. "Ainda estamos olhando para um período prolongado", disse Bernanke, em resposta a uma pergunta sobre quando o Fed poderia elevar os juros.

Ele estava se referindo ao último comunicado divulgado pelo comitê de política monetária do Fed há um mês, no qual a autoridade monetária afirma que espera manter a taxa de juro no nível recorde de baixa, próximo de zero, por causa da baixa inflação e do desemprego alto.

Os números melhor do que o esperado sobre o mercado de trabalho em novembro, divulgados na última sexta-feira, 4, mostrando que a taxa de desemprego caiu inesperadamente para 10%, levou os mercados e elevarem as previsões de que o Fed estaria mais próximo de elevar os juros.

Mas Bernanke disse que, embora a economia dos EUA deva continuar melhorando no próximo ano, o mercado de trabalho fraco e o crédito apertado devem deixar a economia crescendo em ritmo moderado. As informações são da Dow Jones.