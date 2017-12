Fed alerta que, se necessário, vai agir para conter inflação A economia americana está crescendo com mais vigor e as taxas de juros podem eventualmente ser elevadas para manter a inflação sob controle. A afirmação foi feita hoje pelo presidente do Federal Reserve (o banco central dos Estados Unidos), Alan Greenspan. Foi um sinal a mais de que aproxima-se o momento em que o Fed aumentará os juros básicos americanos. Greenspan afirmou ainda que o crescimento sustentado requer a manutenção da estabilidade dos preços. E alertou que agirá, se necessário, para buscar este objetivo. Ao listar sinais de aceleração econômica neste ano, o presidente do Fed citou a taxa de crescimento mais rápida do PIB americano, a robustez do consumo das famílias e dos investimentos das empresas, a recuperação da produção industrial e a melhoria gradual das condições do mercado de trabalho. No entanto, Greenspan indicou que a inflação não está exatamente ali na esquina. ?O significativo aumento de produtividade e uma razoável margem da capacidade instalada não utilizada têm evitado aceleração do nível geral de preços. E isso deve continuar por algum tempo?, ponderou. As informações são do site CNNMoney.