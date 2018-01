Fed: analistas atentos ao consumo nos EUA A decisão do Banco Central dos Estados Unidos de reduzir o juro básico em 0,25 ponto porcentual ficou dentro do esperado pelos analistas. Com o corte, a taxa já foi reduzida em 3 pontos porcentuais desde o início do ano, e está agora em 3,5% ao ano. O Fed também decidiu manter a tendência de redução de juros, o que significa que, na próxima reunião, em 2 de outubro, as taxas podem voltar a cair. Para o economista-chefe do ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado, o Fed deve decidir por mais um corte de 0,25 ponto porcentual em outubro. "A partir de agora, fica cada vez mais importante observar a evolução do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Isso porque, com emprego e manutenção dos níveis de renda, o volume de consumo será mantido. Caso contrário, o desaquecimento pode ficar mais forte", explica. O estrategista do Deutsche Bank, José Cunha, acredita que a taxa poderá ser reduzida mais duas vezes, em cortes graduais de 0,25 ponto porcentual até o final do ano. Além do encontro de outubro, o Fed estará reunido também nos dias 6 de novembro e 11 de dezembro. Cunha concorda que os números mais importantes a partir de agora serão relacionados ao mercado de trabalho norte-americano. "A taxa de desemprego responde a estímulos no longo prazo. Isso significa que, se o índice recua agora, o consumo já está sentindo este efeito e, por conseqüência, o atual ritmo da economia do país", explica. Consumo representa dois terços da economia Segundo Penteado, o consumo interno do país representa dois terços da economia norte-americana. Ou seja, uma retração do consumo poderia tornar frustrado o objetivo da atual política monetária norte-americana de reaquecimento da atividade econômica. Penteado acredita que este cenário é muito improvável. "Esperamos uma retomada da economia no quarto trimestre deste ano". O economista-chefe aponta os fatores positivos para a confirmação desta expectativa: crescimento dos negócios no setor imobiliário, aumento da confiança do consumidor e preservação da renda no mercado de trabalho. Por outro lado, ele destaca alguns motivos que poderão retardar a retomada da atividade econômica norte-americana: o desaquecimento econômico global, principalmente na Europa e Japão; ou uma deterioração da situação econômica, que poderia ser provocada por um choque externo na oferta de petróleo ou uma situação de guerra. "Mas esta deterioração econômica é muito improvável. Já o desaquecimento econômico mundial é uma realidade", analisa. O economista-chefe do JP Morgan, Marcelo Carvalho, considera que a recuperação da economia norte-americana é fugidia, ou seja, "quando parece que ela foi alcançada, saem indicadores que revelam que o desaquecimento ainda permanece". Carvalho prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) anualizado referente ao terceiro trimestre será de 1%. No quarto trimestre, ele espera 2,5%.