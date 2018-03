Fed anuncia hoje às 17h15 decisão sobre taxa de juro dos EUA

O Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc) encerra nesta quarta-feira seu encontro de política monetária de dois dias, devendo anunciar qualquer decisão sobre juro e o comunicado que o acompanha por volta das 17h15 (de Brasília).

VEJA TAMBÉM: Veja vídeo com economista sobre aposta na manutenção dos juros nos EUA

Os analistas esperam que o banco central norte-americano Fed mantenha sua meta para a taxa dos Fed Funds entre zero e 0,25% - seu menor nível histórico. Os participantes do mercado também não esperam qualquer grande mudança na linguagem do Fed, que no mês passado observou que as condições econômicas ainda garante taxas de juro baixas por um período prolongado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No encontro anterior, realizado em 4 de novembro, a autoridade monetária listou as "condições econômicas" que garantem a manutenção do juro próximo de zero: baixa utilização de recursos, tendência de inflação contida e expectativa de inflação estável. As informações são da Dow Jones.