Fed autoriza Itaú a operar nos EUA O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed), concedeu ao Itaú o status de "Financial Holding Company", o que permitirá ao banco operar no mercado financeiro norte-americano em igualdade de condições com bancos locais. O Itaú é o único banco da América Latina a obter tal classificação. Dos 606 bancos que já receberam esta autorização do Fed, 27 são de fora dos EUA. "Para nós é uma satisfação enorme receber tal classificação, na medida em que nos posicionamos igualitariamente para competir em todas as oportunidades de investimento nos Estados Unidos", afirmou o vice-presidente executivo da Área Internacional do Itaú, Alberto Barretto. Com a concessão do Fed, o Itaú está apto atuar naquele mercado em vários segmentos financeiros, como emissão de títulos, seguros, operações de mercado secundário, além de outras atividades cuja natureza essencial ou complementar seja financeira, tendo como clientes-alvo os investidores do mercado norte-americano. Essa condição permitirá ao banco finalizar o processo de estabelecimento da Itaú Corretora de Valores em Nova York, na National Association of Security Dealers (Nasd). O reconhecimento foi concedido pelo Fed após criteriosa análise de fatores determinados pela legislação bancária norte-americana, dentre os principais, o alto nível de capitalização do Itaú e a qualidade da administração.