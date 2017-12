Fed corrige comunicado e acrescenta frase que faltou O Federal Reserve norte-americano corrigiu o comunicado divulgado ao fim da reunião de hoje do Comitê de Mercado Aberto (Fomc). Segundo o Fed, uma frase foi omitida do comunicado original por engano. A frase, a ser incluída no fim do segundo parágrafo do comunicado, diz: "As expectativas de inflação no prazo mais longo continuam bem contidas". Ela já constava do comunicado divulgado ao fim da reunião anterior do Fomc, em 22 de março. O segundo parágrafo corrigido: "Dados recentes sugerem que o ritmo sólido de crescimento dos gastos desacelerou-se um pouco, parcialmente em reação às elevações anteriores nos preços da energia. As condições do mercado de mão-de-obra, porém, aparentemente continuam a melhorar gradualmente. Pressões sobre a inflação cresceram nos últimos meses e o poder de formação de preços está mais evidente. As expectativas de inflação no prazo mais longo continuam bem contidas". As informações são da Dow Jones.