FED: decisão não afetará o mercado brasileiro O mercado financeiro no Brasil deve apresentar poucas oscilações em função da decisão do Banco Central dos Estados Unidos (FED) em reduzir a taxa de juros em 0,5 ponto porcentual. O corte, que já era esperado, fez com que a taxa caísse de 5,5% para 5,0% ao ano. De acordo com analistas, nesse momento de instabilidade forte na Argentina, o cenário no país vizinho tem peso maior no desempenho dos negócios no Brasil. De acordo com Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, o principal foco de atenções agora é o apoio que o novo ministro da economia argentino, Domingo Cavallo, terá na implementação de medidas para corte de gastos e retomada da economia. "O mercado financeiro espera corte de impostos no setor privado, corte de gastos no setor público e renegociação da dívida argentina", afirma. Apesar de estar em segundo plano no momento atual, o ritmo do desaquecimento da economia norte-americana preocupa os investidores. Para evitar uma desaceleração econômica muito forte, o FED já reduziu a taxa em 1,5 ponto porcentual desde o início do ano. Para Luiz Rabi, economista-chefe do BicBanco, os problemas nos Estados Unidos são menos graves do que na Argentina. "A atuação do FED vem se mostrando eficiente para balizar o desaquecimento da economia, que é o problema norte-americano. No caso da Argentina, há vários fatores a serem resolvidos, que dependem de acordos políticos e econômicos. Isso torna a situação argentina muito mais preocupante", explica. Perspectivas para Copom Fernando Aoad, gerente de análise de investimento do HSBC Investment Bank Brasil, acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a taxa básica de juros - Selic - em 15,25% ao ano na sua próxima reunião mensal, que se encerra amanhã. Mas, segundo o executivo, há a possibilidade de que o Comitê determine um viés de alta, o que permitiria uma elevação dos juros antes da próxima reunião, em 17 e 18 de abril, por decisão única do presidente do Banco Central. Rabi tem a mesma opinião: "Na última reunião do Copom, quando a Selic foi mantida, o cenário externo estava mais calmo. De lá para cá, a situação argentina piorou e ainda surgiram conflitos políticos no Brasil, o que não cria proporciona um clima favorável para a redução dos juros", afirma. Para o mercado financeiro brasileiro, Aoad avalia que, sendo adotado, um viés teria um efeito negativo sobre os investidores. "O pessimismo pode ficar exagerado. O melhor seria deixar a taxa inalterada agora sem viés e apenas elevá-la, em reunião extraordinária, caso a situação na Argentina piore ou, até mesmo, se for decretada uma desvalorização no país, o que acabaria com a paridade ", avalia Aoad.