Fed deve aumentar taxa de juro hoje nos EUA Os juros dos títulos do Tesouro americano de dez anos caíram ontem para 4,06% ao ano, chegando ao mesmo nível de antes da minicrise que abalou mercados no mundo inteiro a partir de maio, na véspera de um novo aumento dos juros básicos nos Estados Unidos. Hoje, o banco central dos Estados Unidos (Fed) reúne-se e, apesar da queda dos juros nos negócios com os investidores, a expectativa é de novo aumento das taxas. O consenso entre analistas é de uma alta de 0,25 ponto porcentual, o que levaria os juros para 1,75% ao ano. A desconexão atípica entre a direção do Fed e a direção das taxas de mercado é atribuída no mercado de títulos à percepção de que há ainda um ritmo suave na economia norte-americana e que a pressão para uma marcha mais rápida rumo a taxas de juro mais altas está limitada.