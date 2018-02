Fed deve focar em garantir recuperação durável, diz Lockhart

"Agora que o crescimento foi retomado, o objetivo geral da política econômica deve ser garantir uma recuperação durável e um ambiente que reduza o desemprego o quanto antes e que contenha pressões inflacionárias", afirmou Dennis Lockhart, em texto preparado para apresentação em uma conferência em Atlanta.

Lockhart, membro votante no Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed este ano, disse que esses objetivos "envolvem necessariamente uma retirada sensata dos estímulos governamentais e normalização da política monetária".

O presidente do Fed de Atlanta disse esperar que o ritmo de crescimento seja "relativamente fraco" no médio prazo. Ele admitiu que há sinais de melhora, mas alertou que os dados têm mostrado um quadro "bastante misto" e que a recuperação tem sido amparada por programas temporários do governo.

Lockhart também afirmou que os formuladores de política econômica devem considerar as dificuldades no setor imobiliário comercial, que poderia pesar sobre o ritmo da recuperação.

Uma preocupação, disse, é a relação entre os empréstimos bancários, os empregos nas pequenas empresas e os valores dos imóveis comerciais. Ele afirmou, contudo, não ver nos preços dos imóveis comerciais um risco para o sistema financeiro.

"Com a recuperação se desenrolando, o problema nesse setor será resistência, mas não um bloqueio, na minha visão", afirmou.