Fed discute golpe contra recessão; mercado espera O Federal Reserve inicia hoje uma das mais aguardadas reuniões dos últimos tempos. Diante do pessimismo com a economia dos EUA, acentuado nos últimos dias pela onda de demissões nas empresas, as apostas majoritárias são de um corte de 0,50 ponto porcentual. Um ou outro analista considera possível uma redução menor, de 0,25 ponto, mas a maioria conta com um golpe mais decidido contra a recessão. Enquanto espera a decisão do Fed, que será anunciada no início da tarde de amanhã, o mercado mantém o pé no freio. Nos EUA, serão divulgados hoje índices como o de confiança do consumidor e o relatório Redbook, que trarão novos sinais sobre a magnitude da desaceleração da economia, e também sai nova rodada de balanços empresariais. Na Europa, o resultado da Nokia, já divulgado, ficou pouco acima do esperado, mas isto não está sendo suficiente para animar o mercado, pois a empresa também anunciou previsões cautelosas. No Brasil, o déficit da balança gera desconforto mas não abala o otimismo com a economia. Quanto ao leilão da banda C, a decisão do TRF de São Paulo, esperada para ontem, ficou para hoje à tarde. Além do atraso no cronograma, o mercado continua se mostrando frustrado com os sinais de baixa competição pelas licenças. Porém, um analista consultado pela Agência Estado ponderou que, se para o câmbio isto significa menos entradas, para a bolsa o insucesso dos leilões do SMP tem um aspecto positivo. "Significa que as atuais operadoras poderão pagar menos pelas licenças e vão enfrentar concorrência mais fraca do que se gigantes como a Vodafone e a DoComo tivessem entrado", comentou a fonte.