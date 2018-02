Fed: EUA vão crescer menos, mas não terão recessão O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, disse hoje acreditar que os EUA vão evitar uma recessão, embora ele espere um período de crescimento abaixo da média no primeiro semestre de 2008. "Não estamos prevendo recessão", disse Bernanke aos membros do Comitê de Orçamento da Câmara, mas a economia norte-americana deve crescer em um ritmo "relativamente menor". Quando o setor de moradia atingir o fundo do poço, o crescimento deverá começar a acelerar na segunda parte deste ano, disse Bernanke, acrescentando que a economia ainda tem "vigor inerente". As informações são da Dow Jones.