Fed fará 'todo o possível' para retomar o crescimento O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Ben Bernanke, afirmou hoje que a instituição fará "todo o possível dentro dos limites de sua autoridade" para restaurar mercados estáveis e tirar os Estados Unidos da recessão. No discurso preparado para um almoço no Clube Nacional da Imprensa, em Washington, Bernanke falou sobre os programas de crédito do Fed para estimular o empréstimo. Na semana passada, o Fed disse que aumentaria o tamanho do Programa de Crédito a Termo de Ativos Lastreados em Ativos (Talf, na sigla em inglês), em até US$ 1 trilhão. Sob o Talf, o banco central vai estender crédito contra uma ampla variedade de ativos, incluindo aqueles lastreados em cartões de crédito, crédito estudantil e financiamento de automóveis e empréstimos para pequenas empresas. O Departamento do Tesouro vai proporcionar um colchão contra qualquer perda inicial. Também na semana passada, o Fed disse que poderia expandir as garantias elegíveis para incluir ativos lastreados em hipotecas residenciais e comerciais. "Se este programa funcionar conforme o planejado, deve levar a taxas de juro mais baixas e mais disponibilidade de crédito para consumidores, empresas e hipotecas", disse Bernanke. Meta de inflação Bernanke aproximou o banco central norte-americano da adoção de uma meta de inflação oficial, uma ideia que ele defende há muito tempo. A partir da ata da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) realizada em 27 e 28 de janeiro, que será divulgada esta tarde, o Fed estenderá seu horizonte de previsão econômica de três para cinco ou seis anos. A previsão de inflação de prazo mais longo "pode ser interpretada" como a taxa de inflação que o Fed considera consistente com seu duplo mandato de estabilidade de preço e emprego sustentável máximo, afirmou Bernanke no texto preparado para um discurso no Clube Nacional de Imprensa. As informações são da Dow Jones.