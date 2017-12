Fed fez coro por juro estável em dezembro Alguns integrantes do Comitê de Mercado Aberto do Fed dos EUA (Fomc) queriam reduzir o juro em dezembro, mas o Fomc acabou decidindo, por unanimidade, que elas deveriam ficar estáveis. É o que revelam as minutas da reunião do dia 19 de dezembro, divulgadas hoje. Os textos indicam que os integrantes do Fomc estavam de acordo com a avaliação de que a economia dos EUA havia sofrido uma desaceleração maior do que eles esperavam. Mas estavam inseguros quanto a se a desaceleração justificava um corte imediato ou uma mudança no "viés". Eles resolveram o dilema optando por mudar o "viés" e adiar os cortes. "Aqueles poucos membros que expressaram preferência por um corte naquela reunião acreditavam que, com os custos da mão-de-obra e a expectativa de inflação contidos, já havia evidências suficientes que justificavam uma ação imediata. Apesar disso, eles podiam aceitar um adiamento, à luz das incertezas existentes sobre a perspectiva do desempenho da economia e a intenção do comitê de agir nas semanas seguintes", dizem as minutas. As informações são da Dow Jones.