Fed inicia reunião e Bush discursa à meia-noite O Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano (Fomc) inicia sua reunião de dois dias nesta terça-feira às 12h (de Brasília). O anúncio de qualquer decisão de política monetária deverá ser feito somente amanhã. Às 13h (de Brasília), o Comitê de Finanças do Senado inicia a audiência de ratificação da nomeação de John Snow para o cargo de secretário do Tesouro. Às 14h (de Brasília), o presidente do Fed de Nova York, William McDonough, participa de conferência da Associação dos Banqueiros em Washington. À meia-noite (de Brasília), o presidente George W. Bush pronuncia no Congresso o discurso sobre "o estado da União".