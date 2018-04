Fed mantém juro americano em 1,75% O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manteve inalterada a taxa de juros de curto prazo em 1,75% ao ano, o ponto mais baixo em 40 anos, mas deu a entender que poderá reduzi-la se as condições econômicas piorarem. A decisão era aguardada pelos analistas. Aparentemente, o Fed pretende com isso estimular os gastos do consumidor e induzir as empresas a ampliar os investimentos. A decisão ocorre em meio a uma grande incerteza econômica, a fortes oscilações no mercado acionário e ao nervosismo do público em relação às perspectivas do país. A taxa dos ?fed funds? é o principal instrumento de intervenção monetária do banco central americano, e consiste do juro que os bancos cobram entre si para empréstimos "overnight". Para alguns analistas, o Fed procurou ser cauteloso para não prejudicar o mercado acionário. "Acho que os diretores do Federal Reserve não irão admitir que os contadores e os mercados de ações estão influindo em suas decisões sobre a taxa de curto prazo", comentou o economista Joel Naroff. A nota oficial divulgada pelo Comitê de Mercado Aberto do Fed assinala que "a postura atual da política monetária, associada a um crescimento subjacente da produtividade ainda robusto, deveria ser suficiente para promover um clima corporativo que melhore ao longo do tempo". Mas os diretores observaram que o maior risco para a economia americana é uma eventual desaceleração, o que aumentaria a possibilidade de futuros cortes na taxa. "Os riscos são avaliados principalmente quanto às condições que possam gerar fragilidade econômica", diz a nota. Segundo os diretores do Fed, a queda nos gastos do consumidor e nos investimentos produtivos "se ampliou em grande parte por causa da fragilidade dos mercados financeiros e à marcante incerteza quanto aos métodos contábeis e à responsabilidade das corporações. O juro baixo deve ser suficiente para fomentar as perspectivas econômicas no longo prazo". A próxima reunião do Federal Reserve está prevista para 24 de setembro. Em sua última reunião, dia 26 de junho, o presidente do Fed, Alan Greenspan, afirmou que "no futuro previsível os riscos estão equilibrados em função de seus objetivos de longo prazo de estabilidade de preços e expansão econômica duradoura". Após um início de ano bom, a economia norte-americana perdeu ímpeto, tendo crescido apenas 1,1% no segundo semestre, após uma expansão de 5% nos três primeiros meses. E vários indicadores econômicos sugerem que o segundo semestre deverá ter problemas. A produção manufatureira - o setor mais atingido pela recessão do ano passado - desacelerou-se bastante em julho. A confiança dos consumidores também caiu no mês anterior, refletindo a preocupação com o desemprego, com a onda de escândalos corporativos e o declínio dos mercados acionários. E as empresas, por sua vez, incertas quanto à recuperação do poder de compra, eliminaram mais 6 mil postos de trabalho em julho. O índice de desemprego nos Estados Unidos permanece em 5,9% da força de trabalho. As vendas no varejo cresceram 1,2% no mês passado, mas parte dessa recuperação deveu-se a uma série de promoções oferecidas principalmente para a compra de automóveis e caminhões, de acordo com o Departamento do Comércio. Esse órgão informou que os consumidores reduziram os gastos na compra de móveis, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos e roupas. Os gastos dos consumidores respondem por dois terços de toda a atividade econômica americana. Mas as vendas de imóveis estiveram firmes, graças às taxas baixas de financiamento.