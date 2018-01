Fed mantém juro nos Estados Unidos em 5,25% ao ano O banco central norte-americano decidiu hoje manter a taxa de juros nos Estados Unidos em 5,25% ao ano. Nota divulgada ao final da reunião destaca que "as pressões da inflação se moderarão ao longo do tempo, refletindo o ímpeto reduzido dos preços da energia, expectativas de inflação contidas e os efeitos cumulativos das decisões de política monetária e outros fatores a restringirem a demanda agregada". Apesar disso, o banco central norte-americano julga que alguns riscos de inflação persistem. A extensão e o momento de qualquer nova alta de juros necessária para lidar com esses riscos dependerão da evolução da perspectiva, tanto da inflação como do crescimento econômico. "Votaram a favor da decisão de política monetária: Ben S. Bernanke, chairman; Tomothy F. Geithner, vice-chairman; Susan S. Bies; Donald L. Kohn; Randall S. Kroszner; Frederic S. Mishkin; Sandra Pianalto; William Poole; Kevin M. Warsh; e Janet L. Yellen. Votando contra esteve Jeffrey M. Lacker, que preferia uma elevação de 25 pontos-base na meta da taxa dos Federal Funds nesta reunião."