Fed mantém os juros nos EUA em 1,25% O Federal Reserve (Fed), Banco Central dos Estados Unidos, optou por manter a paciência com o período de "fraqueza" na economia dos EUA, deixando as taxas de juro básicas inalteradas apesar da queda dos preços das ações e crescentes preocupações sobre as conseqüências de uma guerra contra o Iraque. O Comitê de Política Monetária (Fomc) votou de forma unânime para a manutenção da taxa dos Fed Funds em 1,25%, menor nível em 42 anos, aonde está desde novembro. O Fomc também expressou nenhuma inclinação formal para reduzir o juro em algum momento no curto prazo, avaliando que a perspectiva para o crescimento econômico e a inflação é favorável "para o futuro previsível". O Fed também manteve sua simbólica taxa de redesconto estável em 2,25%. A decisão não surpreendeu Wall Street, pois todos os 22 primary-dealers (bancos, corretoras e instituições financeiras autorizadas a atuarem diretamente com o Fed) previam que a autoridade monetária manteria a taxa de juro estável. Além disso, pelos menos 16 dos primary-dealers esperavam uma avaliação favorável da perspectiva para crescimento econômico e inflação. Contudo, muitos economistas também prevêem que a desaceleração do crescimento econômico forçará o Fed a reduzir o juro novamente em breve, talvez, em março. A próxima reunião do Fed está marcada para 19 de março. Abaixo, a íntegra do comunicado divulgado pelo Federal Reserve ao fim da reunião do Comitê de Mercado Aberto. O Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje manter a meta para a taxa dos Federal Funds inalterada em 1,25%. Os prêmios sobre os preços do petróleo e outros aspectos dos riscos geopolíticos alimentaram, como tem sido noticiado, a contenção dos gastos e das contratações pelas empresas. Contudo, o Comitê acredita que, à medida que aqueles riscos diminuam, como a maioria dos analistas espera, a postura acomodativa da política monetária, aliada ao crescimento contínuo da produtividade, vai dar apoio a uma melhora no clima econômico ao longo do tempo. Nessas circunstâncias, o Comitê acredita que, contra o pano de fundo de suas metas de longo prazo de estabilidade de preços e crescimento econômico sustentável, e das informações atualmente disponíveis, os riscos estão equilibrados com respeito a ambos os objetivos, pelo futuro previsível. Votaram a favor da ação de política monetária: Alan Greenspan, chairman; William J. McDonough, vice-chairman; Ben S. Bernanke; Susan S. Bies; J. Alfred Broaddus Jr.; Roger W. Ferguson Jr.; Edward M; Gramlich; Jack Guynn; Donald L. Kohn; Michael H. Moskow; Mark W. Olson e Robert T. Parry.