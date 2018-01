FED: mercados reagem com euforia Na avaliação de José Júlio Senna, sócio-diretor da MCM Associados e ex-diretor de política monetária do Banco Central (BC), o mercado financeiro apresentou uma euforia exagerada ao corte de 0,5 ponto porcentual na taxa de juros dos EUA, anunciado pelo banco central norte-americano (FED). Para se ter uma idéia, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - fechou em alta de 14,17%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou a tendência e fechou em alta de 7,61%, também influenciada pela decisão da agência de risco Standard and Poor´s, que elevou o rating (nota) de avaliação de risco de títulos da dívida brasileira. Veja mais informações no link abaixo. Senna explica que, principalmente no mercado de ações, os negócios ainda podem apresentar oscilações e o preço das ações pode voltar a cair nos próximos dias. "As empresas norte-americanas divulgam nesse mês os resultados do último trimestre do ano passado e podem ficar abaixo da expectativa dos investidores. Além disso, os primeiros três meses de 2001 devem ser muito difíceis, ou seja, as empresas podem continuar com queda nos lucros e os números da economia do país devem continuar sinalizando desaquecimento forte", justifica. Quanto ao mercado de dólar, as cotações devem ficar mais estáveis com a melhora do cenário. Porém, no curto prazo, dada a operação de recompra de ações do Banespa em poder do público pelo Santander, e da euforia momentânea, as cotações podem até cair mais. De qualquer forma, o patamar de negociação não deve ficar abaixo de R$ 1,90, segundo Luiz Rabi, economista-chefe do BicBanco. Investidor deve manter a cautela Apesar da melhora no cenário externo, com o corte da taxa de juros nos Estados Unidos, o investidor deve continuar adotando uma postura de cautela. Isso porque ainda não se sabe, de fato, "a medida do desaquecimento econômico nos Estados Unidos e isso pode mexer com o mercado financeiro", declara Senna. Mesmo com o otimismo verificado hoje nos mercados, principalmente no de ações, a orientação de analistas é de que só deve entrar nesse tipo de aplicação quem tem tolerância ao risco. Trata-se de um mercado ainda sujeito a oscilações, tanto de alta quanto de baixa, e o investidor deve estar preparado para perdas. "Quem tem dinheiro para comprar ações agora não deve ter pressa. O investidor deve ir colocando aos poucos seus recursos nos próximos três a quatro meses, aproveitando os momentos de baixa das ações. Caso a instabilidade no cenário externo diminua, a tendência é boa para o mercado acionário pelo menos nos próximos dois anos", analisa Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management. Carvalho, do JP Morgan, alerta para o riscos do excesso de euforia. Na opinião do executivo, o mercado financeiro pode continuar reagindo bem nos próximos dias, mas o investidor deve tomar suas decisões de aplicação pensando no longo prazo, ou seja, sem se influenciar pela reação do mercado financeiro em um dia com duas notícias muito positivas.