Fed mira queda do dólar e reitera compromisso com juro

Enquanto mostrava que não está indiferente à desvalorização da divisa norte-americana, Bernanke disse que o crédito apertado e o fraco mercado de trabalho vão pesar sobre a recuperação da economia e reiterou o compromisso do Fed de manter o juro básico extremamente baixo por "um período prolongado".

"Estamos atentos a implicações de mudanças no valor do dólar e continuaremos formulando políticas para proteger contra riscos nossa meta com o objetivo de promover máximo emprego e estabilidade de preço", afirmou ele ao Economic Club de Nova York.

O chairman do Fed disse que o compromisso do banco central com seu objetivo duplo, somado à força da economia dos EUA, ajudará a garantir o dólar como uma moeda forte e uma fonte de estabilidade.

A moeda norte-americana inicialmente subiu diante dos comentários de Bernanke, mas voltou a cair no final do dia, atingindo a mínima em 15 meses frente a uma cesta com seis importantes divisas. Os preços do ouro alcançaram máximas recordes, enquanto os preços do petróleo fecharam em alta de mais de 3 por cento com o enfraquecimento do dólar.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autoridades do Fed normalmente delegam ao secretário de Tesouro questões relacionadas ao valor do dólar, embora Bernanke já tenha comentado acerca da moeda no passado.

"Bernanke finalmente está fazendo o que qualquer presidente de banco central com respeito próprio faz: admitir que a fraqueza da moeda de reserva do mundo é relevante", disse Peter Boockvar, estrategista de ações da Miller Tabak, em Nova York. "Falar é uma coisa, mas até que o mundo veja uma ação de fato, o dólar permanecerá numa queda secular."

(Colaboraram Angela Moon em Nova York, Mark Felsenthal em Washington e Pedro Nicolaci da Costa em Tyler, Texas)