Fed não está no controle da situação, diz ex-presidente O ex-presidente do banco central americano (Fed) Paul Volcker disse que a instituição perdeu o controle da situação ao lidar com a crise no setor de crédito e a desaceleração da economia dos EUA. Citado na reportagem a ser publicada no próximo domingo na revista do New York Times, Volcker diz que "um número demasiado de bolhas têm continuado por um tempo demasiado. O Fed realmente não está no controle da situação". A reportagem, de Roger Lowenstein, é um perfil do atual presidente do BC americano, Ben Bernanke. As declarações de Volcker, que presidiu o Fed de 1979 até 1987 (quando o comando da instituição passou para Alan Greenspan), foram feitas em meio a uma onda crescente de críticas de participantes dos mercados financeiros a Bernanke. Para muitos, o atual presidente do Fed demorou muito a começar a reduzir as taxas de juro na tentativa de evitar que a crise do setor de moradias arrastasse o resto da economia dos EUA para uma recessão. "Acho que Bernanke está numa situação muito difícil", diz Volcker à revista do New York Times. As informações são da Dow Jones.