Fed nega rumores sobre saúde de Greesnpan O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, afirmou que não há bases nos rumores que circulam nos mercados financeiros de que seu presidente, Alan Greenspan, havia sofrido um ataque cardíaco. Um porta-voz do Fed disse que Greenspan ficou em casa na sexta-feira e cancelou alguns compromissos por causa de um resfriado, mas voltou a trabalhar na segunda-feira. Ele disse que não é prática do banco responder aos rumores do mercado. Minutos depois, uma porta-voz do Fed negou a veracidade dos rumores e disse que Greenspan está "bem". Os mercado financeiros freqüentemente são influenciados por especulações em torno da saúde de Greenspan, que tem 78 anos.