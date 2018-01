Fed pode elevar taxa de juros em dezembro

CHICAGO E ORLANDO - Dois membros do Federal Reserve cujos pontos de vista são muitas vezes divergentes sugeriram ontem que podem apoiar um aumento dos juros em dezembro, desde que os dados econômicos não desapontem e que a alta da taxa uma vez iniciada, seja gradual.

O aparente entendimento entre os dois sobre a plausibilidade de um aumento dos juros em dezembro veio um dia após o vice do Fed, Stanley Fischer, afirmar que também espera uma elevação ainda em 2015.

De fato, uma grande maioria das autoridades do Fed acredita que será apropriado para aumentar as taxas este ano, mas, depois que o banco central dos EUA optou por manter os juros perto de zero em sua reunião do mês passado, investidores estão cada vez mais desconfiados. Dados mais fracos que o esperado sobre a criação de emprego alimentam o ceticismo, juntamente com poucos sinais de que a economia global está a caminho de reagir.

Chance de alta. Operadores veem cerca de 40% de chance de o Fed elevar os juros em dezembro e consideram a mesma probabilidade para a reunião de janeiro. Para outubro, eles veem uma possibilidade abaixo de 10%, embora tanto Dennis Lockhart, presidente do Fed de Atlanta, como Charles Evans, do Fed de Chicago, buscaram manter até outubro na mira do mercado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu acho que outubro é uma reunião que está viva, claramente existe o potencial de que os dados entrando, antes da reunião de outubro serão suficientes. Nós temos muito mais em dezembro", disse Lockhart, em Orlando, Flórida.

Falando em Chicago, Evans disse que, embora para ele esperar até meados de 2016 para aumentar as taxas seria a "melhor escolha", fazê-lo mais cedo não afetaria necessariamente de forma negativa sua previsão para a economia. "Não há espaço de manobra" no momento da subida das taxas, disse ele.

A próxima reunião do Fed ocorre nos dias 27 e 28 de outubro.