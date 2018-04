Fed pode voltar a cortar juros O Federal Reserve (Fed, banco central americano)prevê contração da atividade econômica no país até meados do próximo ano, abrindo espaço para novos cortes de juros. Segundo ata da reunião de 28 de outubro do Comitê de Mercado Aberto, divulgada ontem - quando a taxa básica foi reduzida em 0,25 ponto porcentual para 1% -, os governadores do Fed "esperam que a economia se contraia moderadamente na segunda metade de 2008 e na primeira de 2009". O Fed começou a afrouxar sua política monetária em setembro de 2007, quando o juro básico estava em 5,25%, e injetou centenas de bilhões no sistema financeiro para sustentar a liquidez. O Comitê de Mercado Aberto terá sua próxima reunião regular em 16 de dezembro, que é a última prevista antes da posse do presidente eleito Barack Obama.Se for confirmada a expectativa de novos cortes de juros, a taxa chegará ao nível mais baixo em meio século.