Preocupação com Grécia e China deve adiar alta de juros nos Estados Unidos

Preocupações com a turbulência global e com setores fracos na economia dos Estados Unidos pesaram nas deliberações do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano em junho, o que poderá levar o Fed a esperar mais antes de começar a elevar as taxas de juro de curto prazo.

"Embora os participantes em geral vissem os riscos a suas projeções de atividade econômica e do mercado de mão de obra como equilibrados, eles deram uma série de razões para ser cautelosos ao avaliar a perspectiva", diz a ata da reunião do Fomc realizada em 16 e 17 de junho. Segundo a ata, entre essas preocupações estavam "a incerteza sobre se a Grécia e seus credores oficiais alcançariam um acordo e sobre o ritmo provável do crescimento no exterior, particularmente na China e em outras economias de mercado emergentes". Os participantes da reunião também mostraram preocupação com o ritmo lento dos gastos do consumidor norte-americano.

Desde a reunião do Fed, a Grécia deixou de fazer um pagamento ao FMI e o mercado de ações da China entrou em queda livre, o que deverá tornar o banco central dos EUA ainda mais cauteloso. Os dirigentes do Fed já sabiam que a Grécia e seus credores estavam entrando em uma fase crítica de suas negociações. "Muitos participantes manifestaram a preocupação de que um fracasso da Grécia e de seus credores oficiais em resolver suas diferenças poderia resultar em perturbações nos mercados financeiros na área do euro, com possíveis efeitos de alastramento para os EUA", diz a ata.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dirigentes do Fed saíram da reunião dizendo que a primeira elevação das taxas de juro em quase uma década poderia ser justificável em setembro, mas a ata oferece poucas pistas concretas sobre as discussões a respeito do momento em que isso passaria a ser apropriado. Ao invés disso, o Fed deixou no documento alguns marcos sobre como a decisão será tomada - mantendo os investidores na incerteza sobre quando isso acontecerá.

Segundo a ata, os dirigentes do Fed "precisarão de informações adicionais que indiquem que o crescimento econômico está se fortalecendo, que as condições do mercado de mão de obra continuam a melhorar e de que a inflação está se movendo na direção da meta do Comitê, de 2%, antes de agir". Embora a perspectiva global seja incerta e esteja mudando, os participantes da reunião apontaram para sinais de progresso na economia local como razão para começar a elevar as taxas de juro mais tarde neste ano. Vários concluíram que a capacidade ociosa no mercado de mão de obra já foi eliminada, enquanto outros preveem que isso acontecerá até o fim do ano. "O crescimento em andamento na demanda por mão de obra parece ter começado a resultar em aumentos mais firmes de salários", diz a ata.

O documento indica que alguns participantes mostraram a preocupação de que o Fed demorar demais para começar a elevar as taxas de juro, ele precisará fazê-lo de maneira mais abrupta mais tarde, o que poderia causar instabilidade financeira. Alguns participantes disseram ter a confiança de que as condições econômicas para começar a elevar a taxa dos Fed Funds já estão dadas; outros, que isso acontecerá em breve. (Dow Jones Newswires)