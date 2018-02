Fed prevê crescimento lento dos EUA, não recessão O presidente do banco central americano (Fed), Ben Bernanke, disse hoje, na sessão de perguntas e respostas após seu discurso em almoço das associações Women in Housing and Finance e Exchequer Club, que é difícil declarar uma recessão antes do fato, mas acrescentou que o Fed está prevendo uma desaceleração no crescimento, não uma recessão da economia dos EUA. Bernanke também disse que a política dos EUA não afetará as decisões do Fed. As informações são da agência Dow Jones.