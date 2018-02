Fed promete manter juro baixo por 'período prolongado'

O Fed manteve o juro na faixa de zero a 0,25%, nível em que está desde dezembro passado, como era esperado, e melhorou sua avaliação do estado da economia. No comunicado divulgado ao término do encontro de dois dias, o banco central norte-americano afirmou nesta quarta-feira, 4, que planeja manter as taxas de juro em recorde de baixa por um período prolongado diante do desemprego ainda elevado e da inflação baixa.

Mas o Fed se mostrou levemente mais otimista em comparação com a avaliação de um mês atrás em relação às perspectivas de recuperação na maior economia do mundo após uma severa recessão. A informação recebida desde a reunião do Fed em setembro sugere que a atividade econômica continua a melhorar, diz o comunicado. O Fed votou por 10 a zero para manter o juro inalterado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde que a crise financeira começou em 2007, o Fed cortou o juro do pico de 5,25% para o patamar perto de zero em dezembro de 2008.

As informações são da Dow Jones