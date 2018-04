Fed propõe regras novas nas hipotecas

O conselho de diretores do Federal Reserve (Fed) propôs ontem a mudança das regras de divulgação de informações sobre empréstimos imobiliários e hipotecas. Pelo projeto, os tomadores de hipotecas receberiam mais informações sobre custos após entrarem com pedido de empréstimo e também sobre seus direitos garantidos pela lei três dias antes de fechar o contrato. Ao mesmo tempo, os credores teriam de fornecer aos consumidores uma lista com questões-chave sobre seus empréstimos, bem como informações mais claras sobre como os pagamentos poderão mudar sob um sistema de hipoteca com taxa ajustável.