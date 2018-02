Fed reduz juro americano anual para 3%

O banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve) anunciou mais um corte na taxa básica de juros do país. A taxa, que estava em 3,5% ao ano, caiu para 3% ao ano - o nível mais baixo desde a primavera (do hemisfério Norte) de 2005. Além disso, a taxa negociada entre bancos (redesconto) foi reduzida em 0,5 ponto porcentual - de 4% para 3,5% ao ano. De acordo com comunicado divulgado ao final da reunião, a desaceleração é um risco para a economia do país. Veja também: A evolução dos juros nos EUA Com juro menor nos EUA, Bovespa fecha na máxima Esta é a segunda redução do juro promovida pelo Fed em menos de dez dias. Na semana passada, em uma decisão inesperada, o banco central norte-americano reduziu a taxa em 0,75 ponto porcentual - de 4,25% ao ano para 3,5% ao ano. Com mais este corte de hoje, a taxa básica já caiu 1,25 ponto porcentual. Após o anúncio do Fed, as taxas futuras já projetavam mais um corte de 0,25 ponto porcentual na reunião de março. A decisão desta quarta-feira não foi unânime. Um dos membros do Fed votou pela manutenção do juro em 3,5% ao ano. O placar final, portanto, foi de 9 votos a 1 pelo corte de juro. O comunicado do BC americano destaca ainda a preocupação com os índices de inflação. Segundo o texto, eles serão monitorados "atentamente". Riscos de recessão As recentes decisões do Fed têm por objetivo evitar uma desaceleração mais forte da economia norte-americana. Além de decisões mais agressivas na política monetária, o governo do país pretende implantar um plano de ajuda - com distribuição de recursos e corte de gastos - no valor aproximado de US$ 150 bilhões. O pacote anunciado pelo presidente George W. Bush já foi aprovado pela Câmara e segue agora para o Senado. A dúvida que paira entre os investidores, no entanto, é se todas estas medidas serão suficientes para estabilizar a economia dos Estados Unidos. Dados conflitantes também deixam dúvidas sobre a real situação do país. Hoje, por exemplo, o Produto interno Bruto (PIB) mostrou desaceleração no quarto trimestre e terminou 2007 com a menor expansão anual em cinco anos. Por outro lado, houve aumento acima do previsto no número de vagas criadas no setor privado em janeiro. Apesar de mostrarem períodos diferentes, o que salta aos olhos, tomando por base vários números da economia norte-americana divulgados nos últimos dias, são sinais conflitantes sobre a tendência para a atividade econômica nos Estados Unidos. Mercados A decisão do Federal Reserve teve impacto imediato sobre os mercados. As bolsas viraram e passaram a subir, tanto nos EUA quanto na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 17h18, o Dow Jones subia 0,26%, o S&P tinha alta de 0,32% e o Nasdaq subia 0,10%. A Bovespa chegou a atingir 0,50% na máxima, mas não conseguiu sustentar os ganhos.