Fed reduz juro em 0,50 ponto com viés de baixa O Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve dos EUA acaba de anunciar a redução dos Fed funds em 0,50 ponto percentual, de 6% para 5,5%, confirmando as expectativas dos mercados. O BC norte-americano também reduziu a taxa de redesconto em 0,50 ponto percentual. O Fed também falou em "erosão na confiança dos consumidores e das empresas". Além disso, argumentou que a desaceleração da economia dos EUA exigiu uma ação "rápida e firme". Aguarde mais informações.