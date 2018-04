Fed tem de ser investigado, diz Congresso Um grupo bipartidário de deputados federais americanos solicitou ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, uma investigação do Federal Reserve, (Fed, o banco central americano) aumentando a pressão do Congresso americano sobre o banco central. Três democratas e 14 republicanos escreveram em uma carta para Obama que o Fed não deve ter sua autoridade ampliada enquanto houver dúvidas sobre qual foi o papel da instituição na aquisição do banco Merrill Lynch pelo Bank of America. A Casa Branca propôs no mês passado uma reforma regulatória que daria mais poder ao Fed com o intuito de conter riscos sistêmicos. "Se uma investigação cuidadosa desses eventos trouxer à tona evidências conclusivas de que o Federal Reserve excedeu sua autoridade e abusou do poder sob as atuais leis, seria inapropriado garantir poderes mais amplos", afirmou o grupo na carta, com data de 10 de julho. O Fed está sendo acompanhado atentamente pelas autoridades por conta de sua atuação no resgate dos mercados financeiros no ano passado e há um debate crescente em Washington sobre se Obama pretende manter Ben Bernanke no comando da instituição no início do ano que vem, quando termina o mandato do presidente do Fed.