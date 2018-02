Fed tenta evitar recessão nos EUA com novo corte de juros

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) reduziu a taxa de juros da economia dos Estados Unidos de 3,5% para 3% ao ano nesta quarta-feira. O anúncio ocorre horas depois da divulgação de dados do Departamento de Comércio americano indicando que o PIB (Produto Interno Bruto) do país fechou 2007 com crescimento de 2,2% em relação ao ano anterior - a menor taxa de expansão anual em cinco anos. O corte anunciado nesta quarta-feira é o segundo corte em pouco mais de uma semana e o quinto corte desde setembro, quando a instituição deu início à trajetória de redução dos juros em resposta à crise de crédito americana que desencadeou turbulências em mercados financeiros do mundo todo. Na semana passada, o Fed já havia cortado a taxa em 0,75 ponto percentual em caráter de emergência. Os temores de uma recessão americana são considerados a principal causa da instabilidade dos mercados financeiros nas últimas semanas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.