Fed: teste de estresse aponta falhas de fiscalização

As declarações foram dadas poucas horas depois de a autoridade monetária dizer que, com exceção da GMAC Financial Services (antigo braço financeiro da General Motors), outros nove bancos americanos, que não haviam conseguido passar pelo teste de estresse em maio, agora têm capital suficiente. A GMAC pode eventualmente alcançar as taxas de capital necessárias, por meio do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos do Departamento do Tesouro (TARP) ou pelo programa de financiamento da indústria automotiva.

Tarullo disse que o subproduto chave dos testes de estresse foi o foco renovado sobre a capacidade das instituições para avaliar sua própria adequação de capital - mais especificamente na capacidade de identificar o capital disponível em tempos difíceis. As informações são da Dow Jones.