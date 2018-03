Fed vai revisar gratificação nos 28 maiores bancos Enquanto o Departamento do Tesouro se prepara para cortar as gratificações em algumas das instituições que mais receberam ajuda do governo federal, o Federal Reserve, o banco central norte-americano (Fed), está propondo aumentar a supervisão das práticas de incentivos com gratificações nos bancos americanos. O Fed "está trabalhando para assegurar que os pacotes de gratificações sejam apropriadamente atrelados a recompensas por desempenhos de longo prazo e não criem risco excessivo para a firma ou para o sistema financeiro", afirmou o presidente do Fed, Ben Bernanke.