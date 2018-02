Fed vê aceleração do crescimento e risco do setor imobiliário Todas as 12 unidades regionais do Federal Reserve defenderam a manutenção do custo de empréstimos emergenciais em maio e junho, e a maioria mostrou expectativa de uma aceleração do crescimento para um ritmo moderado este ano. Mas os presidentes regionais estavam preocupados com uma potencial ameaça do setor imobiliário, de acordo com a ata das reuniões do conselho do Fed para aprovação de mudanças na taxa de empréstimo a bancos comerciais. "Os diretores consideraram provável que a confiança empresarial comece a se fortalecer em breve, incentivando o crescimento geral da economia, mas notaram que a atividade no mercado imobiliário continua a se contrair e alertaram que isso representava um risco ao desempenho econômico", mostrou a ata do encontro de 25 de junho. O Fed aprovou o pedido para manter a taxa de empréstimos emergenciais em 6,25 por cento nos encontros de maio e junho.