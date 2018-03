Federação de bancos minimiza efeito da guerra O presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira, disse que os efeitos da iminente guerra entre os Estados Unidos e o Iraque devem ser minimizados, pois a discussão prévia do assunto permitiu que os mercados se ajustassem antecipadamente. Ele participa de evento promovido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo, no qual faz palestra sobre o tema "Reforma do Artigo 192 da Constituição Federal e Perspectivas de Retomada do Financiamento Imobiliário". Segundo Ferreira, o Brasil pode ser uma alternativa importante de investimento caso ocorra recessão na economia americana e mundial como conseqüência da guerra. Ele afirma que há um compromisso claro do governo brasileiro em cumprir as metas fiscais e controlar a inflação, ?o que são sinais tranqüilizadores para os investidores.? Para Ferreira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem cumprido tudo o que foi dito na campanha. Ele disse ainda que há uma clara percepção dos investidores internacionais sobre os fundamentos da economia brasileira, o que tem provocado a retomada nas linhas externas de comércio exterior. O noticiário até 18/3/2003 Veja o especial :