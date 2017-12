Federação do Comércio critica juros bancários Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP), espera que a queda da taxa básica de juros - Selic - de 17% para 16,5% ao ano chegue ao consumidor. "Esse patamar está muito longe do que é cobrado dos consumidores, que é superior a 200% ao ano. Para as empresas, a taxa varia de 60% a 70% ao ano", disse. O executivo da FCESP acrescenta que essa diferença cria uma distorção que inibe o aquecimento da economia, pois restringe o consumo e prejudica o crescimento das empresas. No comércio, Szajman explica que o desempenho do setor no primeiro semestre desse ano será positivo. Porém, a base de comparação - primeiro semestre de 1999 - é muito fraca, em função da desvalorização do real, ocorrida no início do ano passado. Portanto, o resultado desse ano não significa um desempenho melhor, efetivamente. Queda dos juros é bem recebida pela FCESP Szajman reagiu com otimismo à redução da Selic. "Acho que o Brasil, apesar dos problemas dos últimos dias no aspecto político, atravessa bons momentos", comentou. O executivo acrescentou que a queda dos juros deve representar uma economia de cerca de R$ 10 bilhões para os cofres públicos na redução da dívida interna líquida. A inflação, estima, não deverá ter solavancos. Primeiro porque a massa salarial não se move, a política econômica segura os salários e a taxa de juros é proibitiva para o comércio de longo prazo. Com a demanda apertada, os preços tendem a ficar onde estão.