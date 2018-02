Federal Reserve mantém taxas de juros em 5,25% O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve nesta quarta-feira sua política monetária e deixou inalterada em 5,25% a taxa básica de juros de curto prazo. Este é o segundo mês consecutivo no qual a taxa se mantém invariável, após 17 ajustes aplicados desde junho de 2004. Ao final da sessão, o Comitê de Mercado Aberto do Fed indicou em seu comunicado que continua vigilante diante dos riscos de pressões inflacionárias, e que aplicará os ajustes que achar necessários para controlar os aumentos de preços sem asfixiar o crescimento econômico. "A moderação do crescimento econômico parece continuar e reflete, em parte, um esfriamento do mercado da habitação", segundo o comunicado. A decisão do Comitê não foi unânime. Um dos 12 membros, Jeffrey Lacker, votou contra a manutenção da política e indicou sua preferência por um ajuste para aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual. O Fed reconheceu que "as leituras do núcleo de inflação - que exclui os alimentos e combustíveis - foram elevadas, e os altos níveis de utilização de recursos e dos preços de energia e outras matérias-primas têm potencial de sustentar as pressões inflacionárias".