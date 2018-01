FedEx cancela encomenda de aviões da Airbus A empresa de encomendas expressas FedEx cancelou a encomenda de dez aviões de carga A380-800F da Airbus. Ao mesmo tempo, anunciou acordo para compra de 15 unidades do modelo 777 cargueiro da Boeing. A transação inclui opção para aquisição de mais 15 aeronaves. A decisão de assinar contrato com a Boeing foi tomada após a Airbus anunciar atrasos significativos nas entregas do superjumbo A380.