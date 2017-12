FedEx compra cadeia Kinko por US$ 2,4 bi A gigante de serviços de entregas FedEx vai comprar a cadeia de lojas de copiadoras Kinko por U$ 2,4 bilhões em dinheiro vivo da empresa de investimento Clayton, Dubilier & Rice Inc. "A combinação da FedEx com a Kinko vai aumentar substanci almente a nossa presença no varejo mundial e permitirá que as duas empresas aproveitem as oportunidades de crescimento na rápida economia digital", disse o chairman, executivo-chefe e presidente da FedEx, Frederick W. Smith. As 1.200 lojas da Kinko no mundo vão oferecer novas opções de serviços de entregas para a FedEx. Mais de 400 delas abrem 24 horas por dia. A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2004 e, segundo a FedEx, a aquisição começará a ter impacto sobre o resultado da empresa no ano fiscal de 2005, que começa em 1º de junho de 2004. A FedEx é a maior companhia mundial de transporte e entregas expressas. As informações são da agência Dow Jones.