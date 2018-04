FedEx faz acordo com transportadoras rodoviárias A companhia norte-americana Federal Express (FedEx), uma das líderes mundiais do transporte de carga expressa, realizou um acordo operacional com três das maiores transportadoras rodoviárias brasileiras: Transportadora Americana (TA), Expresso Araçatuba e Rapidão Cometa. Os termos do acordo serão divulgados na próxima quarta-feira, dia 17, em São Paulo. Mas as empresas envolvidas negam a compra de participação acionária pela multinacional. A escolha reúne empresas que são fortes nos serviços no Sudeste (TA), Sul e Centro-Oeste (Araçatuba) e Nordeste (Cometa). A FedEx já vinha mostrando intenção de incrementar sua atuação no Brasil. Tanto que, recentemente, anunciou a construção de um novo armazém alfandegado no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), o principal aeroporto de carga industrializada importada do País. Exemplo da UPS Ao buscar alianças, a FedEx segue os passos da também americana United Parcel Service (UPS), gigante do setor de logística que, neste ano, fechou acordo operacional com a Expresso Mercúrio. A Mercúrio, uma das maiores transportadora rodoviárias do País, com mil veículos próprios, passou a fazer entregas de cargas da UPS em Minas Gerais, ampliando serviços que já prestava para a multinacional nas regiões Sul e Sudeste do País. Além disso, a Mercúrio já tem, há cerca de três anos, acordos operacionais com a Araçatuba (para cargas no Centro-Oeste e Norte) e Rapidão Cometa (para cargas no Nordeste), o que demonstra a crescente tendência das transportadoras de unir forças para ganhar lucratividade.