Feira Brasil Cachaça deverá movimentar R$ 600 milhões A Brasil Cachaça, primeira feira internacional do setor, já conta com 350 produtos inscritos. O evento está marcado para de 23 a 26 de abril, no Expo Barra Funda, em São Paulo. A estimativa do diretor-presidente da Newtrade Feiras e Negócios Promocionais, Vicente Puerta, é que sejam comercializados três meses de produção durante a feira. "O volume deverá oscilar entre 400 milhões e 600 milhões de litros de cachaça, e gerar uma receita ao redor de R$ 600 milhões", calculou. A feira, que será realizada em parceria com a Federação Nacional das Associações de Produtores de Cachaça de Alambique (Fenaca), Agência de Promoção de Exportações (Apex), Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), deve receber a visita de mais de 80 empresários estrangeiros, interessados em fechar negócios. De acordo com a presidente do PBDAC, Maria das Vitórias Cavalcanti, a intenção do setor é registrar um crescimento significativo nos embarques, ao longo de 2003, na comparação com 2002, passando de 14,8 milhões para 20 milhões de litros. Para a produção, ela previu um ligeiro crescimento neste ano em relação ao 1,3 bilhão de litros de aguardente fabricado em 2002, mas nada relevante. "O volume atual é mais que suficiente para atender à demanda dos mercados interno e externo."